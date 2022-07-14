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Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sarı kırmızılı ekip ilk iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı.Okan Buruk 3. hazırlık maçı için takımını hazırlıyor.İşte maçın detayları..
- 14.07.2022 - 10:28
Avusturya kampını sürdüren Galatasaray oynadığı 2 hazırlık maçınıda kaybetti.Sarı kırmızılılar ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.
Galatasaray dün karşılaştığı Macar ekibi Moh Fehervar'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray 3. hazırlık maçı için çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak.Peki meç ne zaman oynanacak?İşte cevabı
Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman?
Galatasaray - Sigma Olomouc maçı 16 Temmuc Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.Mücadeleyi D-Smart ekranlarından izleyebilirsiniz..