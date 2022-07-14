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    Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Sarı kırmızılı ekip ilk iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı.Okan Buruk 3. hazırlık maçı için takımını hazırlıyor.İşte maçın detayları..
    • 14.07.2022 - 10:28
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    Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Avusturya kampını sürdüren Galatasaray oynadığı 2 hazırlık maçınıda kaybetti.Sarı kırmızılılar ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.

    Galatasaray dün karşılaştığı Macar ekibi Moh Fehervar'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray 3. hazırlık maçı için çalışmalarına devam ediyor.

    Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Galatasaray Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak.Peki meç ne zaman oynanacak?İşte cevabı

    Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman?

    Galatasaray - Sigma Olomouc maçı 16 Temmuc Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.Mücadeleyi D-Smart ekranlarından izleyebilirsiniz..


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