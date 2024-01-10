Galatasaray, Sivasspor maçına hazır! Meksika'da bulunan Mauro Icardi idmanda yok Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Eşi Wanda Nara ile Meksika'ya giden yıldız isim Mauro Icardi ise antrenmanda yer almadı.

AA

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesinde ise Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını yaptığı idmanla sonlandırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Icardi, antrenmanda yok

Öte yandan Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi ise gerçekleştirilen son idmanda yer almadı.

Arjantinli yıldızın, Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşmuştu.

Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiği kaydedilmişti.

30 yaşındaki golcü ise forma giyemediği bu dönemde eşi Wanda Nara ile Meksika'ya gitti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)