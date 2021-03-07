- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray - Sivasspor maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray - Sivasspor maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Sİvasspor'u ağırlayacak. İşte muhtemel 11'ler..
- Haber Merkezi
- 07.03.2021 - 07:38
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, 30. kez karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Falcao.
Sivasspor: Samassa, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Cofie, Hakan, Kayode, Yatabare, Gradel
Galatasaray-Sivasspor maçı saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.