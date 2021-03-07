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    Galatasaray - Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Sİvasspor'u ağırlayacak. İşte muhtemel 11'ler..
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2021 - 07:38
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    Galatasaray - Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, 30. kez karşı karşıya gelecek.

    MUHTEMEL İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Falcao.

    Sivasspor: Samassa, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Cofie, Hakan, Kayode, Yatabare, Gradel

    Galatasaray-Sivasspor maçı saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

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