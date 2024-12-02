Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-kırmızılılar, 4 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor