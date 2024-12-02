Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-kırmızılılar, 4 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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