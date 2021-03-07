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    Galatasaray-Sivasspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 18:02
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    Galatasaray-Sivasspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, 30. kez karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray-Sivasspor maçı saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Babel, Onyekuru, Falcao

    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Ziya, Fayçal Fajr, Hakan, Boyd, Max Gradel, Yatabare

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