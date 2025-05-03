Galatasaray - Sivasspor maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u konuk edecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Polonyalı Pawel Malec oturacak.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Torreira, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen
Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Camara, Radakovic, Murat, Moutoussamy, Tolga, Bekir Turaç, Efkan, Rodrigues, Manaj
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