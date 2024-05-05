Galatasaray - Sivasspor maçının ilk 11'leri

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı.
Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ, Fode Koita, Rey Manaj
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