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- Galatasaray - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
- 01.05.2022 - 08:31
- Güncelleme : 01.05.2022 - 10:39
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray’ın stadında oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti.
Sivasspor ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 45 puan topladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor, 1-0 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Babel, Kerem, Mohamed
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare