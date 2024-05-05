Galatasaray - Sivasspor maçının VAR'ı Simone Sozza! Süper Lig'in 35. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Sivasspor maçının VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oldu.

İHA

Galatasaray ile Sivasspor, bugün saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

VAR'da Sozza olacak

Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oturacak. AVAR'da da Murat Erdoğan, Mehmet Emin Tuğral ve Koray Gençerler görev yapacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)