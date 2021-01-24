Galatasaray son dakikalarda gelen golle Yeni Malatya'yı yendi

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatya'ya konuk olan Galatasaray, Ryan Babel'in 88. dakikada attığı enfes golle maçı 1-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'de 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Malatya'da oldukça kötü bir zeminde oynanan mücadele Galatasaray, 88. dakikada bulduğu golle 3 puana ulaştı.





BABEL'İN ENFES GOLÜ 3 PUANI GETİRDİ

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Ryan Babel kaydetti. Kötü zeminde zaman zaman zorlanan Galatasaray, son vuruşlarda da sıkıntılar yaşadı. Ancak Ryan Babel attığı golle, sarı-kırmızılılara kritik bir galibiyet getirdi.

Deplasmanda iki maç sonra kazanan Galatasaray puanını 39'a yükseltti. Ligde iki maç sonra kaybeden Yeni Malatyaspor 27 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacak.











