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    Galatasaray son şampiyon Başakşehir'i devirdi

    Galatasaray son şampiyon Başakşehir'i devirdi

    Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maçı Falcao ve Belhanda'nın golleriyle kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 20:56
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    Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 3-1'le geçen Galatasaray kritik viraj olan Başakşehir deplasmanını da kayıpsız atlattı.

    GOLLER FALCAO VE BELHANDA'DAN

    Sarı-kırmızılı takım 14. dakikada Falcao'nun penaltı golü ve 76. dakikada Belhanda'nın şık vuruşuyla maçı 2-0 kazandı.

    Galatasaray son şampiyon Başakşehir i devirdi #1

    Bu sonuçla Galatasaray puanını 6'ya çıkarırken, Başakşehir 2. haftada da puanla tanışamadı.

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray büyük derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak, Başakşehir ise deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.

    İLK HAFTA KADROSUNUN AYNISI

    Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça tecrübeli teknik direktör, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao 11'ini çıkardı.

    Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne görev bekledi.

    Galatasaray son şampiyon Başakşehir i devirdi #2

    Galatasaray son şampiyon Başakşehir i devirdi #3

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