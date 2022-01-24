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    Galatasaray sonunu getiremiyor

    Trabzonspor ile Galatasaray, 23. hafta maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi Galatasaray mücadelenin son bölümüne 1-0 öne girdi ancak Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 11:17
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    Galatasaray sonunu getiremiyor

    Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

    Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 84’te Bakasetas ve 90’da Visca kaydetti. Galatasaray’ın tek golü ise 31’inci dakikada penaltıdan Cicaldau’dan geldi.

    Bu sonuçla Trabzonspor puanını 54’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 27 puanda kalarak 15'inci sıraya geriledi.

    Galatasaray sonunu getiremiyor #1

    1 BERABERLİK 3 MAĞLUBİYET

    OPTA verilerine göre Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a rakip olduğu dört Süper Lig maçında da öne geçmesine rağmen puan kaybetti (1B 3M).

    Galatasaray 1-2 Trabzonspor

    Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

    Beşiktaş 2-1 Galatasaray

    Trabzonspor 2-2 Galatasaray


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