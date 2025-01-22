Galatasaray sözleşmesini uzattığı futbolcuyu kiraladı

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Galatasaray, genç futbolcusu Berat Yılmaz'ın sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını ve oyuncunun İskenderun Spor'a kiralandığını duyurdu.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

GENÇ FUTBOLCUNUN HEDEFİ

Berat Yılmaz, kiralık olarak İskenderun Spor'da forma giyeceği süreçte tecrübe kazanmayı ve Galatasaray’a daha güçlü bir şekilde dönmeyi amaçlıyor.