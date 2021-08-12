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- Galatasaray, St Johnstone'ı 4-2 yendi
Galatasaray, St Johnstone'ı 4-2 yendi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johnstone'ı 4-2 yenerek turu geçti.
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 22:52
- Güncelleme : 13.08.2021 - 06:07
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun rövanş maçında, İskoç ekibi St. Johnstone'ı 4-2 yenerek turu geçen taraf oldu.
Sarı kırmızılı ekibe turu getiren golleri Mbaye Diagne, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç kaydetti.
St. Johnstone’un ilk golünde ise, Galatasaray kalecisi İsmail Çipe topu kendi ağlarına gönderirken ikinci gol Michael O’Halloran’dan geldi.
KEREM AKTÜRKOĞLU MAÇA DAMGA VURDU
Öte yandan Galatasaray’ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu mücadeleyi 2 asist ve 1 golle tamamlayarak maçın yıldızı oldu.
Avrupa Ligi’nde Play-Off’a yükselen Galatasaray’ın rakibi Danimarka ekibi Randers oldu.
Sarı kırmızılılar Randers ile ilk maçı 19 Ağustos’ta, rövanş karşılaşmasını ise 26 Ağustos’ta oynayacak.