Galatasaray, stada kar önlemi aldı

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen Galatasaray'da gözler, yarın oynanacak rövanş müsabakasına çevrildi.

Bu karşılaşma öncesi İstanbul'da başlayan ve şehri etkisi altına alması beklenen kar yağışı, sarı-kırmızılılarda alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

ALKMAAR'DAN SONRA DERBİ

Galatasaray, Ali Sami Yen'de 4 gün içinde önce Avrupa Ligi'nde Alkmaar'ı daha sonra ise Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray Yönetimi zeminin olumsuz etkilenmemesi adına çalışma başlattı. Zemine branda çekilecek, ışıklar ve ısıtıcılar çalışır durumda bırakılacak. Önlemlere rağmen kar birikmesi durumunda küreme araçları devreye girecek.