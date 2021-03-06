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Galatasaray, stadın üstüne güneş enerji santrali kuruyor
- Haber Merkezi
- 06.03.2021 - 14:51
Galatasaray, önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor...
Sarı-kırmızılı kulüp ile Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında, Türk Telekom Stadı'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.
AVRUPA'DA BİR İLK
Oluşturulan modelin Avrupa'da bir ilk olacağı aktarıldı.
Yapılan anlaşmayla ilgili 9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
Törene, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar'ın katılacağı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye’nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi Enerjisa ile tarihi bir projeye imza atıyor.
Kulübümüz ve Enerjisa arasında yapılacak olan anlaşma sonucunda, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na kurulacak olan güneş enerjisi tesisi stadyumumuzun elektrik ihtiyacını karşılayacak.
Galatasaray ile Türkiye elektrik enerjisi sektörünün öncü ve lider şirketi Enerjisa Enerji, bu model ile birlikte Avrupa’da bir ilki gerçekleştirecek. Enerji Perfomans Modeli kullanılarak stadyumumuza kurulacak güneş enerjisi tesisi ile Türk Telekom Stadyumu kendi elektriğini kendisi üretecek.
Kulübümüz ve Enerjisa Enerji arasındaki kurulum anlaşması imza töreni Başkanımız Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’ın katılımıyla 9 Mart Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
Basın toplantısını takip etmek isteyen medya mensuplarının, en geç 8 Mart Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar gsmedia@galatasaray.org e-posta adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekmektedir.
09 Mart Salı
Yer : Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
Program:
13.00 Kayıt ve Karşılama
14.00 Basın toplantısı
14.05 Başkanımız Mustafa Cengiz’in konuşması
14.25 Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’ın konuşması
14:35 İmza töreni
14.40 Fotoğraf Çekimi
14.50 Soru-Cevap
15.00 Kapanış