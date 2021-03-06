Galatasaray, stadın üstüne güneş enerji santrali kuruyor

Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacağını duyurdu. GES ile tesisin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Galatasaray, önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor...

Sarı-kırmızılı kulüp ile Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında, Türk Telekom Stadı'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

AVRUPA'DA BİR İLK

Oluşturulan modelin Avrupa'da bir ilk olacağı aktarıldı.

Yapılan anlaşmayla ilgili 9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Törene, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar'ın katılacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye’nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi Enerjisa ile tarihi bir projeye imza atıyor.

Kulübümüz ve Enerjisa arasında yapılacak olan anlaşma sonucunda, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na kurulacak olan güneş enerjisi tesisi stadyumumuzun elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Galatasaray ile Türkiye elektrik enerjisi sektörünün öncü ve lider şirketi Enerjisa Enerji, bu model ile birlikte Avrupa’da bir ilki gerçekleştirecek. Enerji Perfomans Modeli kullanılarak stadyumumuza kurulacak güneş enerjisi tesisi ile Türk Telekom Stadyumu kendi elektriğini kendisi üretecek.

Kulübümüz ve Enerjisa Enerji arasındaki kurulum anlaşması imza töreni Başkanımız Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’ın katılımıyla 9 Mart Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Basın toplantısını takip etmek isteyen medya mensuplarının, en geç 8 Mart Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar gsmedia@galatasaray.org e-posta adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

09 Mart Salı

Yer : Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

Program:

13.00 Kayıt ve Karşılama

14.00 Basın toplantısı

14.05 Başkanımız Mustafa Cengiz’in konuşması

14.25 Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’ın konuşması

14:35 İmza töreni

14.40 Fotoğraf Çekimi

14.50 Soru-Cevap

15.00 Kapanış