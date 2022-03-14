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    Galatasaray Stadı'nda son durum

    Galatasaray Stadı'nda son durum

    Galatasaray yönetimi, dev derbinin sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için zemini branda ile kapattı. Donma riskine karşı da özel önlemler alındı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 10:27
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    Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Galatasaray yönetimi, derbinin sorunsuz bir şekilde oynanması için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu anlamda stadyuma adeta yoğun bakım uyguluyor.

    İstanbul'da yoğun kar yağışının başladığı saatlerde zeminin üstü branda ile örtüldü. Böylece zeminin bozulması engellendi. Ancak ortaya bir sorun daha çıktı.

    Galatasaray Stadı nda son durum #1

    IŞIKLANDIRMA ARTIRILDI

    Gece saatlerinde havanın 0'ın altına inmesi nedeniyle don olma riski bulunuyordu.

    Fakat sarı-kırmızılılar bu problemi de ortadan kaldırıldı. Galatasaray Stadyumu'nda ışıklandırmaların seviyeleri artırılırken, ısıtma ile ilgili problemler de çözüldü. Böylece zeminin donma riskiyle karşı karşıya kalma ihtimali de ortadan kaldırılmış oldu.

    Galatasaray Stadı nda son durum #2


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