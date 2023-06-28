Galatasaray stat isim sponsorluğu için Rams Global ile anlaştı Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global şirketiyle anlaşma sağladı. Sponsorluk gelirinin dünya standartlarında olduğu vurgulandı.

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ensonhaber.com

Galatasaray, stat isim sponsorunun Kazakistan'ın dünyaca ünlü inşaat firması Rams Global olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray'ımıza; gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Anlaşmayla ilgili detayların önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan basın toplantısında duyurulacağı belirtilirken açıklamada sponsorluk gelirinin dünya standartlarında olduğu vurgulandı.

Yıllık 7.5 milyon Euro'luk gelir

Sarı-kırmızılıların 5 yıllık yaptığı bu anlaşmadan da senelik 7.5 milyon Euro'luk gelir elde etmesi bekleniyor.

35 yıllık tecrübe, tamamlanan 82 proje, 15 bin çalışan

RAMS Global, şirketleri RAMS Kazakistan ve RAMS Türkiye aracılığıyla başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere, sağlık ve mobilya sektöründe de çeşitli projelere imza atmaktadır. RAMS Türkiye, hayata geçirdiği her projede şehrin mimarisine ve insanların yaşamlarına değer katmayı hedefler. Bugün 10'dan fazla şehirde 10 binden fazla çalışanı bulunan RAMS Türkiye, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda başarılı sonuçlar elde etmek amacıyla kendini ve paydaşlarıyla ilişkilerini sürekli geliştirmekte ve her zaman mükemmeli aramak için çaba harcamaktadır. RAMS Türkiye, şirketin Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Ramazan Bülbül ve ikinci kuşak temsilcileri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Bülbül, CFO Devran Bülbül ve CEO Faruk Bülbül tarafından yönetilmektedir.

Kazakistan'ın en önemli inşaat ve gayrimenkul şirketlerinden biri olarak gösterilen RAMS Kazakistan, tüm projelerinde dünyanın her tarafında yürürlükte olan üst düzey mühendislik disiplinlerini uygular. RAMS Global; profesyonel duruşu, güvenilir çalışanları ve iş ortakları ile şehirlere, çalışanlarına, tedarikçilerine ve ekosistemine değer katmaya özen gösterir. Faaliyette bulunduğu her ülkede kurumsal vatandaşlık ilkelerine sadakati ön planda tutan RAMS Global, sürdürülebilir bir gelecek tasarımı için sorumluluk almaktadır. Hizmet sunduğu alanlarda öncü uygulamaları ile yol gösterici bir konumda bulunan RAMS Türkiye, kendisinin gelişimiyle faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomilerinin gelişiminin aynı düzlemde olduğuna inanır.