Galatasaray stat zeminini sıfırdan yapacak

Galatasaray yönetimi son dönemlerde oldukça yıpranan stat zemini için kısa sürede geçici çözümler geliştiriyor. Uzun vadede ise sezon sonunda stadın zemini sıfırdan yapılacak.

Galatasaraylıların, Erzurum maçı öncesi en çok merak ettiği konu TT Arena'nın zemininin son durumu.

Kasımpaşa maçında kar ve 8 yıllık zeminde drenaj sorunu nedeniyle ortaya kötü bir tablo, çamur deryasına dönüşen bir zemin çıkmıştı.

4 Şubat'tan bu yana sahanın en iyi hale getirilmesi adına alarm verilirken tam 360 kilo tohum ekildi. Ardından tüm zemin rejenerasyon örtüsü ile kapatıldı.





ÖRNEK STAT OLİMPİYAT

Bu hafta makyaj sorunlarının olması beklenirken Ankaragücü maçında takım daha iyi bir zemine çıkacak. Sezon sonu stadın zemini kaldırılıp sıfırdan yapılacak.

Şu an zaman olmadığı için haziranda çalışmalar başlayacak. Örnek ve beğenilen Olimpiyat Stadı'nın zeminini yapan procon firması dahil birçok şirketten teklifler alınmaya başlandı.



