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Galatasaray - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Galatasaray'da hedef galibiyet.Galatasaray'ın Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak.İşte detaylar..
- 09.07.2022 - 11:15
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıkıyor.Galibiyet alarak moral depolamak isteyen Galatasaray Avusturya'da toplam 4 hazırlık maçı yapacak.
Sarı kırmızılılar Avusturya'da oynayacağı ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.
Yeni sezona şampiyonluk parolası ile çıkan Okan Buruk'un oynanacak maçta yeni transferlere şans verip vermeyeceği merak ediliyor.
Galatasaray - Sturm Graz maçı ne zaman?
Galatasaray - Sturm Graz maçı 9 Temmuz (bugün) saat 20.30'da başlayacak.Mücadele Avusturya'da Merkür Arena stadyumunda oynanacak.Galatasaray - Sturm Graz maçı D-Smart ekranlarından yayınlanacak..