Galatasaray, Süper Kupa hazırlıklarına başladı Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbi mücadelesine hazırlanıyor.

İHA

Galatasaray, TFF Süper Kupa’da Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, savunma çalışması ve 5’e 4 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Hazırlıklar devam edecek

Galatasaray yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)