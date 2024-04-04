Galatasaray, Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İHA

Süper Kupa maçında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman turnuvayla sona erdi

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve topa sahip olma idmanıyla devam etti.

Antrenman, 3 takımlı turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)