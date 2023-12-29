Galatasaray, Süper Kupa'ya 100. yıl formasıyla çıkacak

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Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda mücadele edecek.
Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derbiye Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıkları formayla sahaya çıkacaklarını duyurdu.
Bu sezon 1 kez giyilmişti
Galatasaray, 100. yıla özel çıkardığı 3. formayı bu sezon yalnızca 1 kez giymişti.
21 Ekim 2023 tarihinde oynanan Süper Lig'in 9. hafta müsabakasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbi maçına 100. yıl özel formasıyla çıkmıştı.
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