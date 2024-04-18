Galatasaray, Süper Kupa'ya kavuşuyor! Hazırlıklar tamam... Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi planlanan Süper Kupa kutlaması için hazırlıklar tamamlandı.

ensonhaber.com

Galatasaray, 7 Nisan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkmıştı. Ancak sarı-lacivertliler, TFF'ye tepki göstermek için U19 takımıyla sahaya çıkmış ve Mauro Icardi'nin golü sonrasında genç yıldızlar, yönetimin talimatıyla sahayı terk etmişti.

Sarı-kırmızılı futbolcular da hükmen galip geleceklerini düşünerek saha ortasında sevinmiş, hatta Şanlıurfa'daki taraftarlarını eli boş göndermemek için as oyuncularla yedek futbolcular kendi arasında çift kale maç yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta TFF, Süper Kupa maçında Aslan'ın hükmen galibiyetini resmen açıklarken camiada da kupa töreni için soru işaretleri ortaya çıkmıştı.

Pazar günü dev buluşma

Aslan pazartesi günü Alanya deplasmanına çıkmış, Akdeniz'den de 4-0 gibi net bir skorla galip dönmüştü.

Taraftarla takım arasındaki İstanbul buluşması ise pazar günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor karşılaşmasıyla gerçekleşecek.

Kutlama yapılacak

Sarı-kırmızılılar, hükmen 3-0 galip ilan edildikleri Fenerbahçe derbisi sonrasında kupayı bu haftaki Pendikspor karşılaşmasında kaldırmayı planlıyordu. Şu ana kadar TFF ile yapılan yazışmaların tamamlandığı, pazar günkü mücadele öncesinde mini bir kutlama yapılması için hazırlıkların başladığı belirtildi.

Galatasaray, Süper Kupa'yla birlikte bir anlamda şampiyonluk kutlamalarının da provasını yapmayı hedefliyor.