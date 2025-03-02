Galatasaray, Süper Lig'de 5. kez berabere kaldı

İHA

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2, toplamda 5. beraberliğini aldı.

GALATASARAY'IN BERABERE KALDIĞI MAÇLAR

Galatasaray, bu sezon ayrıca Kasımpaşa ile oynadığı 2 maçtan da 3-3’lük skorla sahadan ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, ligde Kasımpaşa karşılaşmaları haricinde Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.