Galatasaray, Süper Lig'de 5. kez berabere kaldı

İHA
Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2, toplamda 5. beraberliğini aldı.
GALATASARAY'IN BERABERE KALDIĞI MAÇLAR
Galatasaray, bu sezon ayrıca Kasımpaşa ile oynadığı 2 maçtan da 3-3’lük skorla sahadan ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, ligde Kasımpaşa karşılaşmaları haricinde Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış