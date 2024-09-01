Galatasaray, Süper Lig'de art arda 14. deplasman maçını kazandı Galatasaray, Süper Lig’de Adana Demirspor karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetle birlikte deplasmandaki kazanma serisini 14 maça çıkardı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18'inci dakikada kendi kalesine Semih Güler, 31’inci dakikada Barış Alper Yılmaz, 37’nci dakikada Dries Mertens ve 60’ncı dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Adana Demirspor’un tek golünü 79’uncu dakikada penaltıdan Andrew Gravillion attı.

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, Adana Demirspor, 1 puanda kaldı.

KONYASPOR'U MAĞLUP ETMİŞLERDİ

Sarı-kırmızılılar bu sezon oynadığı diğer deplasman maçında da Konyaspor’u 2-1 mağlup etmişti.

SON PUAN KAYBI SİVAS DEPLASMANINDA

Galatasaray'ın deplasmanda puan kaybettiği son maç ise geçtiğimiz sezon 11 Ocak tarihinde oynanan ve 1-1 sonuçlanan Sivasspor mücadelesi oldu.