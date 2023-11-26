Galatasaray, Süper Lig'de evinde 23 maçtır kaybetmiyor!

İHA
Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Alanyaspor’u 4-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan evindeki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.
Yalnızca 2 kez berabere kaldılar
Okan Buruk'un ekibi, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, bu sezon ligde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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