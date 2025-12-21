Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamladı

- Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla lider tamamladı.
- Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
- İkinci yarının ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0’lık skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı ve ligin ilk yarısını lider olarak bitirdi.
Galatasaray'ın ligde oynadığı 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
TEK YENİLGİ KOCAELİSPOR'A KARŞI
Sarı-kırmızılılar tek yenilgisini Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla yaşadı.
SIRADAKİ RAKİP GAZİANTEP FK
Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek.