Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla lider olarak tamamladı.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 22:36
  • Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
  • İkinci yarının ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı ve ligin ilk yarısını lider olarak bitirdi.

Galatasaray'ın ligde oynadığı 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

TEK YENİLGİ KOCAELİSPOR'A KARŞI

Sarı-kırmızılılar tek yenilgisini Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla yaşadı.

SIRADAKİ RAKİP GAZİANTEP FK

Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

