Galatasaray, Tanguy Ndombele için vites yükseltti Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin transferi için Tottenham ile temasa geçti.

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Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Tete, Wilfried Zaha gibi transferlerinin ardından orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray için yeni bir iddia geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın, uluslararası bir orta saha oyuncusu için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Galatasaray'ın, bu doğrultuda Tanguy Ndombele'nin transferi için Tottenham ile temasa geçtiği aktarıldı.

Oynayabileceği bir takım istiyor

Tottenham'da kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusunun da, oynayabileceği yeni bir takıma gitmeyi hedeflediği vurgulandı.

Ndombele'nin, geçen sezon da Tottenham'dan Napoli'ye kiralık olarak gönderildiği hatırlatıldı.

62 milyon euroya transfer edilmişti

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele, 10 gol attı ve 9 asist yaptı.