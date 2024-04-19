Galatasaray Tanguy Ndombele'yi lig biter bitmez yollayacak Galatasaray'daki kiralık süreci beklentilerin çok uzağında kalan Tanguy Ndombele'yi Tottenham da gözden çıkardı.

ensonhaber.com

Galatasaray'daki dönemi tam anlamıyla hayal kırıklığıyla geçen, sezonun son dönemi gelmesine rağmen hâlâ fit bir görüntüye kavuşamayan Tanguy Ndombele, kulübü Tottenham'da da tamamen gözden çıkarıldı.

İngiliz kulübünün yeni sezon planlarında kesinlikle yer almayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna gelecek tüm teklifler kabul edilecek. Karşılıklı olarak sözleşme feshi de seçenekler arasında.

Lig bitince yolcu

Galatasaray da lig biter bitmez Ndombele'ye veda etmeyi planlıyor.