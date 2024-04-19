Galatasaray Tanguy Ndombele'yi lig biter bitmez yollayacak

ensonhaber.com
Galatasaray'daki dönemi tam anlamıyla hayal kırıklığıyla geçen, sezonun son dönemi gelmesine rağmen hâlâ fit bir görüntüye kavuşamayan Tanguy Ndombele, kulübü Tottenham'da da tamamen gözden çıkarıldı.
İngiliz kulübünün yeni sezon planlarında kesinlikle yer almayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna gelecek tüm teklifler kabul edilecek. Karşılıklı olarak sözleşme feshi de seçenekler arasında.
Lig bitince yolcu
Galatasaray da lig biter bitmez Ndombele'ye veda etmeyi planlıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış