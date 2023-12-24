Galatasaray taraftarı, 2020 yılından sonra ilk kez Kadıköy'de

İHA
Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele etti.
Bu maçta sarı-kırmızılılar taraftarlar, deplasman İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda yerinden takip etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde toplanıp otobüslerle Kadıköy’e gelen 2 bin 79 Galatasaraylı taraftarlar, tribündeki yerini aldı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı.
Son olarak 2020'de deplasman tribününde yer aldılar
Galatasaray taraftarı, Kadıköy’de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig’in 23. haftasında oynanan derbide takımını deplasmanda desteklemişti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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