Galatasaray taraftarı, 3 yıl sonra Kadıköy'de olacak

İHA
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerini alacak.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda derbide 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda maçı takip edecek.
3 yıl sonra Kadıköy'de olacak
Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide takımının yanındaydı.
O mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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