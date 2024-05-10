Galatasaray taraftarı, 4 dakikada kombineleri tüketti Galatasaray Kulübü'nün 2024-2025 sezonu için çıkardığı kombine genel satışı 4 dakika içinde tükendi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesine son 3 hafta kaldı.

Geride kalan 35 maç sonunda 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci kez zafere ulaşarak 24. şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon birçok rekoru kırmayı başaran Galatasaray'da bu kez taraftardan dikkat çeken bir başarı geldi.

Kombine satışları yapıldı

Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu için kombine genel satışı için duyuru yaptı.

Cuma günü saat 14.00 itibarıyla kombine satışının başlayacağı duyuruldu.

Ancak söz konusu satışı yapan site, 14.00'ten itibaren yoğunluk nedeniyle zorlukla ulaşılır hale geldi.

4 dakikada tükendi

Yoğunluk nedeniyle binlerce vatandaş, kombine sayfasına ulaşamayarak isyan etti.

14.04'te ise Galatasaray kombineleri için 'Tükendi' yazısı çıktı.

Galatasaray'dan paylaşım

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!" ifadelerine yer verildi.