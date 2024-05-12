Galatasaray taraftarı, Ali Koç formasıyla maçı izledi

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Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakanın öncesinde ise ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Galatasaray'a ayrılan deplasman tribünde bulunan bir sarı-kırmızılı futbolseverin formasının arkasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ismini yazdırdığı görüldü.
Sosyal medyada gündem oldu
Ortaya çıkan görüntü sosyal medyada gündem yaratırken, Koç'un Fenerbahçe başkanlığını bırakması gerektiğini düşünen sarı-lacivertli taraftarlar bu görüntüden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
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