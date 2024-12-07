Galatasaray taraftarı az kalsın Victor Osimhen'i sakatlıyordu

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda 8 Aralık günü Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
TARAFTARLAR BÜYÜK COŞKUYLA KARŞILADI
Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.
BARİYER OSIMHEN'İN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen’in üzerine doğru devrildi.
Son anda polisler bariyerin Osimhen’in ayağına düşmesini engelledi. Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış