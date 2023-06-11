Galatasaray taraftarı bebeğine Icardi adını verdi Galatasaraylı bir futbolsever yeni doğan bebeğine sarı-kırmızılı takımın yıldızı Icardi'nin adını verdi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarların yaptıkları çılgınlıklar devam ediyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan futbolsever yeni doğan oğluna ilginç bir isim verdi.

Bebeğinin adını Icardi koydu

Sarı-kırmızılı fanatik taraftar, bebeğine Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve attığı gollerle sezonun yıldızı olan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin soyadını verdi.

Icardi hayranının bu kararı sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşılırken, çok konuşuldu.