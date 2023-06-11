Galatasaray taraftarı bebeğine Icardi adını verdi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarların yaptıkları çılgınlıklar devam ediyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan futbolsever yeni doğan oğluna ilginç bir isim verdi.

Bebeğinin adını Icardi koydu

Sarı-kırmızılı fanatik taraftar, bebeğine Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve attığı gollerle sezonun yıldızı olan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin soyadını verdi.

Icardi hayranının bu kararı sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşılırken, çok konuşuldu.

Galatasaray taraftarı bebeğine Icardi adını verdi