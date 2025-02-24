Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an-ı Kerim ile gitti
Haber Merkezi

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik müsabaka, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

DERBİYE KUR'AN-I KERİM İLE GİTTİ

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın 3-1 galip geldiği maça elinde Kur'an-ı Kerim ile giden Galatasaray taraftarı, bir kez daha aynı yola başvurdu.

Sarı-kırmızılı futbolsever, ev sahipliğini yapacakları derbi maçına da Kur'an-ı Kerim ile gitti.

Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

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Emre Çalışkan
Editor