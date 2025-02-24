Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an-ı Kerim ile gitti

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Süper Lig'de 25. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik müsabaka, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

DERBİYE KUR'AN-I KERİM İLE GİTTİ

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın 3-1 galip geldiği maça elinde Kur'an-ı Kerim ile giden Galatasaray taraftarı, bir kez daha aynı yola başvurdu.

Sarı-kırmızılı futbolsever, ev sahipliğini yapacakları derbi maçına da Kur'an-ı Kerim ile gitti.

Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.