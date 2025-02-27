Galatasaray'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamasının ardından 2012-2014 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Didier Drogba, çarpıcı bir açıklamaya imza atmıştı.

Derbi sonrası basın toplantısında "Maymun gibi zıpladılar" diyen Mourinho'ya eski öğrencisi Drogba'dan destek gelmişti.

Fildişi Sahilli oyuncu, Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etmişti.

"NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Drogba, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir?