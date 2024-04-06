Galatasaray taraftarı, evine Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı Galatasaraylı bir taraftar Diyarbakır'daki evine Mauro Icardi yazdırdı. Sarı-kırmızılı futbolseverin çektiği görüntüyü yıldız futbolcu sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

2022-2023 sezonunda başında Türkiye'ye adımını atan ve geldiği günden bu yana attığı gollerle Galatasaray taraftarının sevgilisi olmaya başaran Mauro Icardi, gündem olmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı futbolseverlerin yıldız futbolcuya olan sevgisi sınır tanımazken sosyal medyada yayılan bir video kısa süre içerisinde gündem oldu.

Evinin dış cephesine ‘M. Icardi’ yazdırdı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Galatasaray tutkusuyla evinin dış cephesini sarı-kırmızı rengine bürürken, duvarına da yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı.

Icardi paylaşım yaptı

Tasarımın bitmiş halini görüntüleyen ev sahibi videoyu paylaştı.

Viral olan bu görüntüyü ise Mauro Icardi sosyal medya hesabından yayınladı.