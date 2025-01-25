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Haber Merkezi

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın öncesinde ise Fernando Muslera'ya destek geldi.

Galatasaray taraftarı, kaptanlarını tribünlere çağırarak tezahüratlarda bulundu.

Tecrübeli kaleci de sahanın ortasında taraftarlara üçlü çektirdi. Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

NELER OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalmıştı.

Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, 3 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı performansından dolayı ıslıklayarak, tepki göstermişti.

Muslera maçın ardından direkt soyunma odasına giderken, Teknik Direktör Okan Buruk ve oyuncular, Muslera'yı teselli etmişti.

Bir grup taraftarlar da deneyimli kaleciye destek vererek, tezahüratlarda bulunmuştu.