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Galatasaray taraftarı Kadıköy'de

Galatasaray taraftarı Kadıköy'de Süper Lig'de derbide taraftar şov yapacak. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yerini aldı. İşte detaylar...