Galatasaray taraftarı Kadıköy'de

Haber Merkezi
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
Kadıköy'de oynanacak dev müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra Galatasaraylı futbolseverler de yerini aldı.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada 2079 sarı-kırmızılı taraftar tribünde takımını destekleyecek.
KADIKÖY'DE KUŞ UÇMAYACAK
Öğlen saatlerinde Ali Sami Yen'de toplanan Galatasaraylılar, polis eskortu eşliğinde maç saati yaklaştığında yola çıktı ve Kadıköy'e götürüldü.
Ayrıca bu maç için yoğun bir güvenlik önlemi alındı. Derbide 3500 polisin görev yaptığı öğrenildi. Kadıköy'de ve çevresinde kuş uçurulmayacak.
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