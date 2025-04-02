Haber Merkezi
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray bugün saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar da deplasman tribününde yer alacak.
GALATASARAYLI TARAFTARLAR KADIKÖY'E GELDİ
Ezeli rekabete saatler kala sarı-kırmızılı taraftarlar da hareketlenmeye başladı.
RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, 28 otobüsle müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.
STADYUMA GİRİŞLER BAŞLADI
Taraftarlar, bilet ve üst aramalarının yapılmasının ardından stadyuma giriş yaptı.
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