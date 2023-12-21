Galatasaray taraftarı Kadıköy'e alınacak

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Pandemi döneminin ardından hayatımıza giren deplasman yasağı resmen kalktı.
Uzun zamandır Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında deplasman seyircisinin stada alınmaması bu sezon tarihe karıştı.
2079 Galatasaraylı gelecek
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2079 sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:
İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.
Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir.
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