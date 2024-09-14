Galatasaray taraftarı, Rizespor maçına Victor Osimhen maskesiyle geldi Galatasaraylı taraftarlar, Rizespor ile oynanacak Süper Lig maçını izlemeye yıldız isim Victor Osimhen'in maskesiyle geldi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Rizespor kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Mücadele öncesinde ise stadyum çevresinde toplanan Galatasaray taraftarı renkli görüntüler oluşturdu.

OSIMHEN MASKESİYLE MAÇA GELDİLER

Sarı-kırmızılı futbolseverler, transfer döneminin son günlerinde İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaraylılar, kritik 90 dakika öncesinde 100 milyon euro piyasa değerine sahip olan yeni golcüleri Osimhen ile özdeşleşen maskelerle poz verdi.

Ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.