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    Galatasaray taraftarına kavuşuyor

    Galatasaray taraftarına kavuşuyor

    Bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında PSV'yi ağırlayacak olan Galatasaray, uzun bir sürenin ardından ilk kez seyircisiyle buluşacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 09:55
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    Galatasaray, Hollanda'da 5-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşması için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda PSV ile mücadele edecek.

    TARAFTAR STADA GELİYOR

    Mart 2020'den bu yana ülkemizde ve tüm dünyada devam eden koronavirüs salgınıyla birlikte seyircisiz maçlara dönülmüştü.

    Yeni sezon önce alınan kararlar sonrasında seyircili maçlara kısmen de olsa izin verilirken bugün oynanacak olan mücadeleyle de sarı-kırmızılılar, 1.5 yıllık taraftar hasretini giderecek.

    Galatasaray taraftarına kavuşuyor #1

    "HASRET BİTİYOR"

    Galatasaray'ın sosyal medya hesabından da bu özel güne atıfta bulunulan bir paylaşım geldi.

    Galatasaray taraftarına kavuşuyor #2

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