Galatasaray taraftarından Arda Turan'a sevgi gösterisi

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maç öncesinde ise Galatasaray'ın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, büyük bir sevgi seliyle karşılaştı.

ARDA TURAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan, 'Arda Turan oley' tezahüratlarıyla karşılandı. Genç teknik adam, bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi.

Daha sonra Galatasaray tribün grubu, Arda Turan'a çiçek ve atkı takdim etti.

Daha sonra Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, 'Dayı n'aber dayı' diyerek el sıkıştı.