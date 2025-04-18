Galatasaray taraftarından Filistin'e destek

İHA

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Galatasaray taraftarı, Bodrum FK maçında da takımını yalnız bırakmadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede tribünleri doldurdu.

Taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla futbolculara destek oldu.

FİLİSTİN UNUTULMADI

Galatasaray taraftarı ayrıca Filistin'e yaşanan olaylara dikkat çekmek için tribünlere, 'Filistin'de insanlık ölüyor', 'Dünya soykırımı canlı canlı izliyor', 'Kudüs özgür değişse dünya tutsaktır' ve 'Filistin'e özgürlük' pankartları astı.