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    Galatasaray taraftarından koreografi hazırlığı

    2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünlere ev sahipliği yapacak olan Galatasaray, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 08:59
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    Galatasaray taraftarından koreografi hazırlığı

    Galatasaray'ın taraftar grupları, bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.

    Geçmişte dünya çapında ses getiren koreografilere imza atan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde de görkemli bir şov yapmayı hedefliyor.

    HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

    Konusu sır gibi saklanan derbi koreografisi için taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

    Hazırlanan koreografi başlama düdüğünden önce sergilenmeye başlayacak.

    Galatasaray taraftarından koreografi hazırlığı #1

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