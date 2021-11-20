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Galatasaray taraftarından koreografi hazırlığı
2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünlere ev sahipliği yapacak olan Galatasaray, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 20.11.2021 - 08:59
Galatasaray'ın taraftar grupları, bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.
Geçmişte dünya çapında ses getiren koreografilere imza atan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde de görkemli bir şov yapmayı hedefliyor.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Konusu sır gibi saklanan derbi koreografisi için taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.
Hazırlanan koreografi başlama düdüğünden önce sergilenmeye başlayacak.