Galatasaray taraftarından maç öncesi Barış Alper Yılmaz'a destek!

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarları, Barış Alper Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.

KADROYA ALINDI

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan transfer teklifi alan Barış Alper Yılmaz'ın bu süreçte yaşadığı mental sorunlar nedeniyle Okan Buruk, 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Rizespor karşılaşmalarında kadroya almamıştı.

Transferle ilgili konuların sona ermesinin ardından Barış Alper, Eyüpspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna yer aldı.

"BU TARAFTAR SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde 25 yaşındaki futbolcuyu tribünlere çağırırken, Barış Alper Yılmaz da onların bulunduğu alana gitti.

Taraftarlar, Barış Alper için "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratları yaptı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)