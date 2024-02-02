Galatasaray taraftarından Mauro Icardi'nin sayılmayan golünü itiraz

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Konuk takım sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle geçilen dakikalarda Mauro Icardi'nin attığı gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
Icardi'nin golü sayılmadı
Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Icardi, ceza sahasında aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.
Ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.
Yaşanan bu pozisyon sonrasında ise Galatasaray taraftarları, sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin golünün geçerlilik kazanması gerektiğini savundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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