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Galatasaray taraftarından Mauro Icardi'nin sayılmayan golünü itiraz

Galatasaray taraftarından Mauro Icardi'nin sayılmayan golünü itiraz Galatasaray, Samsunspor'a konuk olduğu maçın ilk yarısında Mauro Icardi ile golü buldu. Ancak VAR kontrolü sonrasında gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Yaşanan bu pozisyon ardından ise sarı-kırmızılı taraftarlar, karara tepki gösterdi.